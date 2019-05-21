شكرا لقرائتكم "عواد" يثور على السوشيال ميديا بعد استبعاده من أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي، والمعار من الإسماعيلى، على اختيارات المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، لقائمة الفراعنة الأولية التى تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المقرر اقامتها فى 21 يونيو المقبل، والتى شهدت حرمانه من المشاركة فى البطولة .

ونشر محمد عواد على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 3 تغريدات منذ إعلان القائمة منذ ساعات قليلة، حيث قال فى أخرهم: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله.. عواد.. كنت مرشحني بناءاً على ايه ؟"

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، حيث ضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و 4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى.

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وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل.