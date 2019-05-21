شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. لطفى يعود للتدريبات الجماعية بعد مواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على جاهزية علي لطفي حارس الفريق، والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعي.
ومن المنتظر أن يشارك على لطفي للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الاسماعيلي المقرر لها مساء غد الأربعاء ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.
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