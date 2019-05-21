شكرا لقرائتكم أول رد فعل لمحمد عواد عقب استبعاده من قائمة المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى أول رد فعل لحارس مرمى النادى الاسماعيلى محمد عواد ، عقب استبعاده من اختيارات المكسيكى أجيرى لقائمة الفراعنة التى تشارك ببطولة كأس الامم الافريقية 2019 يونيو المقبل بالقاهرة والتى شهدت حرمانه من المشاركة فى البطولة . وغرد عواد على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بالايموشن الضاحك ورمز التصفيق فى إشارة غير مفهومة . Advertisements

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب. وضمت القائمة 8 محترفين ، و5 لاعبين من بيراميدز، و 4 لاعبين من اهلي, و 4 من الزمالك، ولاعبان من سموحة، ولاعب من المقاولون والإسماعيلي. وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل .

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