شكرا لقرائتكم مدرب وادى دجلة : الفوز على الحدود طوق النجاة من شبح الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى الفريق على ضرورة تحقيق الفوز على حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة رقم 33 من الدورى العام.

وحث جونيس لاعبى دجلة، على بذل قصارى جهدهم للفوز على حرس الحدود وإقتناص الثلاث نقاط، ليكون بمثابة عنق الزجاجة لهروب الفريق الدجلاوى من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى والذى مازال يطارده نظرًا لوجودهم فى منطقة الخطر.

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وادى دجلة يقبع فى المركز العاشر برصيد 36 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 45 هدف أما حرس الحدود فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.