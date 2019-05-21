شكرا لقرائتكم نيدفيد يبدأ مرجلة جديدة فى برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قطع كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، خطوات كبيرة فى مشوار علاجه حيث بدأ فى مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، من خلال أداء بعض التدريبات في الجيم لتقوية العضلات، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي ، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.
بدأ نيدفيد مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات في الجيم وفقا للبرنامج المحدد له بعدما أدى جلسات علاج طبيعي خلال الفترة الماضية.
ويلتقى الأهلي نظيره النادي الاسماعيلي في العاشرة مساء غداً الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة رقم 18 من عمر مسابقة الدوري العام الذي يحتل الفريق الأحمر صدارة جدول ترتيبه برصيد 73 نقطة.
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