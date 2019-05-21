شكرا لقرائتكم الخطيب يحسم ملف صفقات الأهلي بعد مواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فى جلسة خاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي عقب مباراة الإسماعيلي عدة أمور خاصة بالصفقات التى يرغب النادي في حسمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويتفاوض أمير توفيق مع أكثر من لاعب بالدوري المحلي منذ عدة أسابيع بناءً على توصية من الجهاز الفني وموافقة الخطيب ، وسيستمع رئيس الأهلي و لتطورات المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين.

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فيما سيناقش رئيس الاهلي مع مدير التعاقدات العروض التى تلقاها أكثر من لاعب بالفريق تتجه النية للإستغناء عنهم الصيف المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويواجه الاهلي نظيره الإسماعيلي في العاشرة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.