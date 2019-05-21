شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد العاشرة مساء اليوم موعدا لأول مران استعدادا لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لأول تدريب للفريق، عقب العودة من المغرب، استعدادا لخوض مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بحضور 60 ألف مشجع.

وكان الزمالك قد هُزم فى مباراة الذهاب التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، بهدف دون رد، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليحتاج الأبيض للفوز فى مباراة العودة بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

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من المقرر، أن يشهد مران الزمالك اليوم، تأكيد جروس على ضرورة غلق ملف مباراة الذهاب بالمغرب والتركيز على عدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المباراة الماضية في لقاء العودة، عادت بعثة الزمالك أمس للقاهرة وحصل اللاعبين علي راحة سلبية تمهيدا لخوض مران اليوم في نفس توقيت لقاء الأحد القادم.