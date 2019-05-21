شكرا لقرائتكم مصر فى المجموعة الثانية بكأس العالم لشباب كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقعت قرعة كأس العالم لشباب كرة اليد عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية ضمن البطولة التى تستضيفها أسبانيا خلال الفترة من 15 و حتى 29 يوليو القادم . وبجانب مصر تضم المجموعة الثانية كلا من ، فرنسا و السويد و نيجيريا و كوريا و أستراليا . Advertisements

وسيلتقى منتخب مصر مع استراليا فى أول لقاء يوم 15 يوليو فقا لتأكيدات طارق محروس المدير الفنى للمنتخب الذى يرى أن مجموعة مصر متوازنة فى المونديال .

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