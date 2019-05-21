شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. الأطرش: إفطار اللاعبين فى رمضان لايجوز وهذا حكم جوائز الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر إن إفطار اللاعبين فى شهر رمضان غير جائز شرعا مؤكدا أن الإفطار يجوز للمرضى والمسافرين فقط وأصحاب الأعمال الشاقة.

تحدث الأطرش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن حكم الجوائز فى كرة القدم قائلا :" إذا كانت الجوائز من باب المراهنات فإنها تعتبر قمار ولكن إذا كانت تمنحها الدولة فتعتبر من باب المنافسة ولا وزر فيها .

وأضاف رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر عن حكم اللعب تحت مظلة اتحاد غير مسلم مثل "الفيفا" على سبيل المثال :" إذا قبل اللاعب أن يسافر من بلد لبلد فعليه أن بحترم قوانينها".