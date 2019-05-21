شكرا لقرائتكم أول تعليق من مدرب المقاولون العرب على انضمام هداف الدوري لقائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى رامي ربيع المدرب المساعد بالجهاز الفني للمقاولون العرب، سعادته لانضمام أحمد علي مهاجم الفريق إلى قائمة منتخب مصر التي أعلنها أجيري مدرب المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال المدرب المساعد بالجهاز الفني للمقاولون العرب في تصريحات : أمر طبيعي أن ينضم هداف الدوري لقائمة المنتخب ونتمنى ألا يتم استبعاده من القائمة النهائية، خاصة وأن مصر تعاني في مركز المهاجم منذ فترة طويلة وأحمد علي قادر على القيام بهذا الدور على أكل وجه. Advertisements ويتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب قائمة هدافي الدوري العام برصيد 18 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن خالد قمر أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني .

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