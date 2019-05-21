هل يتوج عبد الله السعيد بشارة كابتن المنتخب؟...

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جدة - عمرو شويل يحتفظ أحمد المحمدى لاعب استون فيلا الإنجليزى، بشارة كابتن منتخب مصر بعد إعلان قائمة المنتخب الوطنى لبطولة أمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ورغم إنضمام عبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد على، إلا أن أحمد المحمدى مازال يحتفظ بشارة الكابتن وفقا لمبدأ الأقدمية الذى يطبقه خافير أجيرى فى المنتخب.

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ويعتبر المحمدى هو الكابتن الأول للمنتخب حاليا، يليه وليد سليمان ثم عبد الله السعيد ثم أحمد على.

وضم أجيرى 25 لاعبا للمعسكر المقبل هم: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).