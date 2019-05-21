شكرا لقرائتكم 6 تذاكر حد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"،على تحديد عدد 6 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم افريقيا، فى حال رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

من جهته أكد المهندس خالد عزيز المدير الإقليمى لشركة جى إى تى جروب المنفذة لنظام تذكرتى ، على تحديد 6 تذاكر كحد أقصى لكل مشجع ، مشيرا إلى أن زيادة التذاكر المخصصة لكل فرد على هذا العدد ربما يفتح الباب أمام السوق السوداء وتسعى اللجنة للقضاء عليه من خلال نظام تذكرتى.

وتنطلق بطولة امم افريقيا 2019 فى مصر فى يوم 21 يونيو المقبل، وسيكون حفل الختام والمباراة النهائية فى 19 يوليو 2019، وسط إقبالاً من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

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وتضم البطولة 24 فريقًا مقسمة على 6 مجموعات كل واحدة منهم بها 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.