شكرا لقرائتكم لا بديل لـ" تريزيجيه " فى منتخب الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، عدم وجود بديلا لمحمود حسن تريزيجيه، والتى أعلن عنها المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، حيث ضمت 25 لاعباً بينهم 8 محترفين فى الخارج، على أن يتم استبعاد 3 منهم فى القائمة النهائية.

واختار أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطنى كلا من محمد الشناوى، وأحمد الشناوى، ومحمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل فى مركز حراسة المرمى، على أن يتم استبعاد أحدهم من القائمة النهائية .

قلب الدفاع ضم 4 لاعبين وهم أحمد حجازى وباهر المحمدى وبدلائهم محمود حمدى الونش ومحمود علاء .

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وضم مركز الظهير الأيمن أحمد المحمدى بديلا له عمر جابر، والظهير الأيسر ضم أيمن أشرف بديلا له أحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن منصور.

وفى وسط الملعب طارق حامد ومحمد الننى، وبدلائهم على غزال ونبيل دونجا، وأمامهم فى مركز صانع الألعاب عبد الله السعيد بديلا له عمرو وردة .

ومحمد صلاح جناح أيمن بديلا له وليد سليمان، وتريزيجيه جناح أيسر بدون بديلا .

وفى خط الهجوم مروان محسن، وأحمد حسن كوكا، وأحمد على .