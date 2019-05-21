شكرا لقرائتكم بعد رفضه العودة للأهلى.. حجازى ينتظر الأمم الأفريقية للاستمرار فى الاحتراف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض أحمد حجازى، نجم نادى ويست بروميتش الإنجليزى، العودة للأهلى فى نهاية الموسم، حيث فضل الاستمرار فى مشواره الاحترافى فى الدوري الانجليزي، وذلك بعد تلقيه عروضا من عدد من اندية البريميرليج.
وتلقى أحمد حجازى، لاعب الأهلى السابق، عروضا من جالطة سراى وفنربخشة لضمه لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى مدافع منتخب الفراعنة، لتأجيل موقفه من العودة للأهلي من عدمه، عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر، حيث ان منتخب مصر هو المرشح الأول للحصول على اللقب الغائب منذ عام 2010، وسيبذل قصارى جهدته للحصول على المزيد من العروض للمفاضلة بينهما.
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