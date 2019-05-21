رسميا… عبد الله السعيد ووليد سليمان ضمن قائمة المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا 2019

كشف مدير منتخب مصر، المهندس إيهاب لهيطة عن اختيار المدير الفني للمنتخب ” خافيير أجيري” لـ25 لاعبا ضمن قائمة المنتخب في معسكر برج العرب المقرر له في السادس من شهر يونيو القادم، والتي من المقرر خوض مباراتين وديتين بها ضد كل من تنزانيا وغينيا، والمقرر إقامتهما في الثالث عشر والسادس عشر من شهر يونيو المقبل في ضيافة ملعب برج العرب، وذلك ضمن استعدادات لمنتخب لأمم إفريقيا المقرر انطلاقها في 21 من شهر يونيو وتستمر حتى 19 من شهر يوليو القادم.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي: