تعرف على أماكن بيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019

ننشر لكم أماكن بيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019 وفقا لما كشفت عنه اللجنة المنظمة للبطولة، التي تستضيفها مصر على أراضيها وتنطلق في 21 من شهر يونيو القادم وتستمر حتى 19 من شهر يوليو القادم.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على توزيع منافذ بيع التذاكر لتشمل جميع المحافظات المقرر إقامة منافسات البطولة بها “القاهرة، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية”؛ حيث تستضيف المنافسات 6 ملاعب وهي “ستاد الدفاع الجوي، السويس، الإسكندرية، ستادات القاهرة، السلام، الإسماعيلية”.

أما عن أماكن بيع التذاكر فهي كالتالي:

تذاكر الدرجة الأولى

في العديد من فروع أورانج.

تذاكر الدرجة الثانية والثالثة: