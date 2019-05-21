مفاضلة بين بوطيب وأحداد لقيادة هجوم الزمالك في إياب الكونفيدرالية

يفاضل المدير الفني لنادي الزمالك “كريستيان جروس” بين كل من خالد بوطيب وحميد أحداد للاستقرار على أحدهما لقيادة هجوم الفريق في مباراة الإياب بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان، المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب برج العرب.

ويفتقد الفارس الأبيض خدمات المهاجم عمر السعيد، بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الذهاب، وفي ظل غياب بوطيب لفترة طويلة بعد الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز، يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للاستعداد للمشاركة في مباراة الإياب.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك كان قد تلقي الهزيمة في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف دون رد أو مقابل من لاعبي الفريق الأبيض.