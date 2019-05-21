اتحاد الكرة يعلن المواعيد المقترحة لمباريات الزمالك بالدوري العام بعد الكونفيدرالية الإفريقية

استقر اتحاد الكرة المصري على إقامة مباريات نادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز، عقب مباراة العودة بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية للفريق أمام فريق نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

وهناك العديد من المفاضلات بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة المباراتين في الأول والرابع من شهر يونيو القادم أو في 30 مايو واليوم الثالث من شهر يونيو، خاصة وانه من المقرر توقف الدوري في الثالث من شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بحسم موقفه والكشف عن مواعيد المباراتين خلال الأيام القليلة القادمة، ويجدر بالإشارة أن نادي الزمالك كان قد خاض مباراة الذهاب بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية على الملعب البلدي ببركان؛ حيث انتهت المباراة بفوز نهضة بركان المغربي بهدف نظيف دون مقابل للفارس الأبيض.