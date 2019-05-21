الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

يجري النادي الأهلي تدريباته النهائية اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة النادي الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر بالدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض المارد الأحمر لقاء الدراويش وهو محتل صدارة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، في ظل وجود مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والمقاولون العرب.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المارد الأهلي في لقاء الدراويش العديد من التغييرات منها عودة حسام عاشور ومشاركة وليد سليمان وقيادة مروان محسن لخط الهجوم بدلا من أزارو، بينما من المقرر أن يحسم المدير الفني للفريق “مارتن لاسارتي” تلك الأمور خلال ساعات قليلة.