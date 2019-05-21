9 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019

كتب: أحمد أبوالليل

استدعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 25 لاعبا في قائمة المنتخب الأولية، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وينتظم اللاعبون في معسكر منتخب مصر في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني عدة مفاجآت كبيرة، أبرزها عودة أجيري للاعتماد على عناصر الخبرة، فضلا عن استبعاد بعض اللاعبين الذين كان...