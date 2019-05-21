كتب: أحمد أبوالليل
استدعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، 25 لاعبا في قائمة المنتخب الأولية، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وينتظم اللاعبون في معسكر منتخب مصر في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
وشهدت قائمة المنتخب الوطني عدة مفاجآت كبيرة، أبرزها عودة أجيري للاعتماد على عناصر الخبرة، فضلا عن استبعاد بعض اللاعبين الذين كان...
كانت هذه تفاصيل خبر 9 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.