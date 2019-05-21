شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا المفتوحة والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى. وفازت رنيم الوليلى على منافستها الإنجليزية جينى دونكالف التى تستعد لإنهاء مسيرتها مع لعبة الاسكواش فى نهاية الموسم الجارى، خلال المباراة التى جمعت الثنائى بدور الـ32، حيث فازت رنيم بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2، 11-6، 11-4. وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

رنيم الوليلى

رنيم من المباراة

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