شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وتصفيق.. رد فعل محمد عواد على الاستبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رد فعل غريب بادر محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى بالتعليق على اختيارات المكسيكى أجيرى لقائمة الفراعنة التى تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يونيو المقبل بالقاهرة، التى شهدت حرمانه من المشاركة فى البطولة. وغرد محمد عواد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بالإيموشن الضاحك ورمز التصفيق فى إشارة غير مفهومة. Advertisements وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب. وضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و 4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى. وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل.

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