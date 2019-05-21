محمد عواد ينتقد اختيارات أحمد ناجى ويكشف مفاوضات رئيس الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى اختيارات المكسيكى أجيرى لقائمة الفراعنة التى تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يونيو المقبل بالقاهرة، التى شهدت حرمانه من المشاركة فى البطولة. وغرد محمد عواد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا "كل مدرب له وجهة نظر فى الاختيار بس لما تكون جاى تتفرج عليا فى السعودية وتقولى كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمى ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحنى بناء على إيه ؟" Advertisements وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب. وضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى. وضم أجيرى أربعة حراس مرمى هم أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل.

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