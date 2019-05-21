شكرا لقرائتكم خبر عن السلوفينى اثيو يوج حكما لدجلة والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم حكام سلوفينى لمباراة دجلة وحرس الحدود فى الجولة الـ33 من مساء اليوم بقيادة اثيو يوج يعاونه ماثيو جونتش مساعد أول ومانويل فيدالى مساعد تانى ونيتس كايتازويتش حكم رابع.

تقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة صعبة للفريقين بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.