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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين ..محمد عبد الواحد: كان نفسى أكون أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن ، خاصة أن كليهما يمتلك الحس الفنى و لكن كلا فى موهبته .
و حرص الخليج 365 على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا و هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .
نجمنا اليوم محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق ومدرب وادى دجلة الحالى، أكد أنه كان يتمنى أن يكون النجم أحمد السقا، مشيرا إلى انه فنان مقنع و جاد فى تمثيله ، فضلا عن أنه يقدم شخصيات مختلفة بنفس الإتقان و يحب أن يقدم جميع الأدوار الصعبة بدون دوبلير .
محمد عبد الواحد و احمد السقا
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