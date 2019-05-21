سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب للدخول فى معسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى. لمعرفة أبرز 10 لاعبين مستبعدين عن قائمة المنتخب اضغط هنا

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