شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس للاعبى دجلة: مواجهة الحرس فرصتكم للبقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، مع لاعبى فريقه، مشددًا على ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد جونيس للاعبى دجلة أن الفوز على حرس الحدود واقتناص الثلاث نقاط، سيكون بمثابة عنق الزجاجة لهروب الفريق الدجلاوى من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارده نظرًا لوجودهم فى منطقة الخطر.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفا، وتلقت شباكه 45 هدفا، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة، فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.