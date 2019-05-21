سوبر كورة.. هل يوجد بديل لـ تريزيجيه فى منتخب الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب للدخول فى معسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى. لمعرفة هل هناك بديل لـ تريزيجيه فى منتخب الفراعنة اضغط هنا

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