شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع أمير توفيق لبحث ملف الصفقات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى عقب مباراة الإسماعيلى، من أجل الاطلاع على عدة أمور خاصة بالصفقات التى يرغب النادى فى حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبدأ أمير توفيق التفاوض مع أكثر من لاعب بالدورى المحلى منذ عدة أسابيع بناءً على توصية من الجهاز الفنى وموافقة رئيس النادى، ومن المقرر أن يستمع الخطيب لتطورات مفاوضات توفيق مع هؤلاء اللاعبين.
كما يناقش الخطيب مع توفيق العروض التى تلقاها أكثر من لاعب بالفريق، حيث تتجه النية للاستغناء عنهم الصيف المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.
ويلتقى الأهلى مع الإسماعيلى فى العاشرة من مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز.
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