شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مران الأهلى الليلة 30 دقيقة بسبب رحلة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى تقديم مران الفريق اليوم لمدة 30 دقيقة ليقام فى التاسعة مساء بدلا من التاسعة و30 دقيقة مساء حتى يتمكن الفريق من السفر للإسكندرية عقب المران للمبيت بها استعدادا لمواجهة الإسماعيلى التى ستقام مساء غد الأربعاء فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.
وعقب نهاية المران يعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى قائمة الفريق التى تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، على أن يتحرك الفريق عقب نهاية المران مباشرة.
ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 73 نقطة ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته فى البطولة وقطع خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر تقديم موعد مران الأهلى الليلة 30 دقيقة بسبب رحلة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.