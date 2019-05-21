شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مران الأهلى الليلة 30 دقيقة بسبب رحلة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى تقديم مران الفريق اليوم لمدة 30 دقيقة ليقام فى التاسعة مساء بدلا من التاسعة و30 دقيقة مساء حتى يتمكن الفريق من السفر للإسكندرية عقب المران للمبيت بها استعدادا لمواجهة الإسماعيلى التى ستقام مساء غد الأربعاء فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

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وعقب نهاية المران يعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى قائمة الفريق التى تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، على أن يتحرك الفريق عقب نهاية المران مباشرة.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 73 نقطة ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته فى البطولة وقطع خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدورى.