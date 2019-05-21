شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامهم لقائمة المنتخب..بالأرقام ماذا قدم رباعى حراس المرمى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خافيير أجيري عن قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل، حيث ضم مدرب الفراعنة 4 حراس مرمى وهم محمد أبو جبل حارس سموحة، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي،أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز و محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

الخليج 365 يتتبع بالأرقام أبرز ما قدمه رباعي حراسة المرمى في السطور التالية:

محمد الشناوي

شارك محمد الشناوي في 28 مباراة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري بواقع 8 مباريات أفريقية في دوري الأبطال و 20 مباراة في الدوري المحلي، حافظ حارس القلعة الحمراء على نظافة شباكه في 17 مباراة، واستقبلت شباك الأهلي تحت حراسته 16 هدفاً .

أما على صعيد المشاركات الدولية، فشارك محمد الشناوي في 9 مباريات مع المنتخب الوطني كان أبرزها مباراتي المونديال الماضي في روسيا أمام منتخب الأوروجواي والمنتخب الروسي حيث شهدت المباراة الأولى تألقاً كبيراً من جانب حارس الأهلي .

أحمد الشناوي

خاض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز 21 مباراة منذ انطلاق لموسم الجاري عقب عودته من إصابة الركبة التي كان قد تعرض لها الموسم الماضي، مباريات الشناوي جاءت بواقع مباراة واحدة في كأس مصر و20 مباراة في الدوري، حيث حافظ أحمد الشناوي على نظافة شباكه في 9 مباريات، بينما استقبلت شباك بيراميدز 18 هدفاً في وجود الشناوي، اما على صعيد المشاركات الدولية خاض أحمد الشناوي 29 مباراة مع المنتخب الأول، حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة واستقبلت شباك الفراعنة تحت حراسته 16 هدفاً.

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محمود "جنش"

ثبت محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك مكانته في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض بعد رحيل أحمد الشناوي إلى صفوف بيراميدز، حيث شارك جنش مع نادي الزمالك في 26 مباراة بواقع 25 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصر، حيث حافظ حارس القلعة البيضاء على نظافة شباكه في 11 مباراة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفاً.

وعلى مستوى المشاركات الدولية لم يشارك جنش سوى في مباراة واحدة وهي المباراة الأخيرة للفراعنة مع المنتخب النيجري والتي انتهت بخسارة المنتخب الوطني بهدف نظيف .

محمد أبو جبل

خاض محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة 32 مباراة مع الفريق السكندري منذ انطلاق الموسم ليحقق العلامة الكاملة في حراسة عرين سموحة خلال مباريات الدوري العام، حيث استقبلت شباك أبو جبل 38 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.