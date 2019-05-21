شكرا لقرائتكم خبر عن الصربى جورجيتش حكما للقاء سموحة وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرةعن حكم مباراة بتروجت وسموحة اتلى ستقام اليوم فى العاشرة مساء اليوم في الأسبوع الـ33 بالدوري وهو الصربي دانيلو جورجيتش .

تقام مباراة سموحة وبتروجت على ستاد المكس فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية بين الفريقين الباحثان عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة بتروجت من الطلائع بهدف دون رد وخسارة سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى اللحظات القاتلة .

ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا