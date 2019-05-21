تعرف على قرعة الفراعنة لكأس العالم لشباب اليد فى إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس العالم لشباب كرة اليد مواليد 98 التى تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 15 حتى 29 يوليو المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية. وتضم المجموعة الثانية بجانب مصر كلا من فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا وأستراليا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع أستراليا فى أول لقاء يوم 15 يوليو فقا لتأكيدات طارق محروس المدير الفنى للمنتخب الذى يرى أن مجموعة مصر متوازنة فى المونديال.

قرعة كأس العالم لليد

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