شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافذ بيع تذاكر نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، فى دور الإياب بنهائى الكونفدرالية لحسم الفائز بالبطولة بعدما أقيمت اليوم مباراة الذهاب بين الفريقان على الملعب البلدى ببركان.

ومن المنتظر أن يتم طرح تذاكر المباراة فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، وسط حضور 60 ألف متفرج، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

وجاء هدف الفوز لفريق نهضة بركان في الدقيقة 94 من زمن اللقاء عبر المهاجم التوجولي "لابا كودجو" هداف بطولة الكونفيدرالية والدوري المغربي هذا الموسم، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب التي تقام مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.