شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تصفيات منتخب التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة تصفيات منتخبى الناشئين والناشئات تحت 14 سنة لاختيار القوام المقرر مشاركته فى البطولات المقبلة، وكذلك المعسكر المغلق لذى سيقيمه الاتحاد لللاعبين الشهر المقبل.

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ومن المقرر أن تقام التصفيات يومى 26 و27 مايو الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى على أن يتم التجمع مساء بعد الإفطار.

ووفقا لشروط التصفيات فعلى كل لاعب توفير الأدوات الشخصية على أن يوفر الاتحاد الهجو الإلكترونى.