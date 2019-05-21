الصباحى حكما لمباراة المصرى والإنتاج.. والحنفى للطلائع والاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ33 للدورى الممتاز، على النحو التالى:
المصرى × الإنتاج الحربى : محمد الصباحى ويعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد، ومحمد إسماعيل حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعاطف حسين حكما خامسا.
إنبى × مصر المقاصة : محمود عاشور ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، وعبد الرحمن محمد حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب وسيد عبد الله حكما خامسا.
طلائع الجيش × الاتحاد : محمد الحنفى ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق طلب، ومجدى خاطر حكما رابعا، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكما خامسا.
وادى دجلة × حرس الحدود : طاقم من سلوفينيا بقيادة ماثيو يوج ويعاونه ماثيو جونتش ومانويل فيدالى، ونيتس كايتازويتش حكما رابعا.
سموحة × بتروجت : طاقم من صربيا بقيادة دانيلو جورجيتش ويعاونه ديان بتروفيتش ونيمان بتروفيتش، وميلوش جورجيتش حكما رابعا.
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