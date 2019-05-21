شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن انضمام أحمد علي للفراعنة: هدية القدر لهداف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رامي ربيع المدرب المساعد بالجهاز الفني للمقاولون العرب على انضمام أحمد علي مهاجم الفريق إلى قائمة منتخب الفراعنة التي أعلنها خافير أجيري مدرب المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال ربيع في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: أمر طبيعي أن ينضم هداف الدوري لقائمة المنتخب ونتمنى ألا يتم استبعاده من القائمة النهائية، خاصة وأن مصر تعاني في مركز المهاجم منذ فترة طويلة وأحمد علي قادر على القيام بهذا الدور على أكل وجه.

ويحتل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب قائمة هدافي الدوري العام برصيد 18 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن خالد قمر صاحب المركز الثاني و أقرب منافسيه.