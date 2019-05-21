شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم محرومين من جنة أجيرى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية طالت 3 نجوم فى الإيجيبشين ليج بعدما أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

ويرصد ”الخليج 365” الـ3 لاعبين المحرومين من جنة أجيرى فى التقرير التالى:

يعد محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك من أبرز اللاعبين الذين لم ينضموا إلى صفوف الفراعنة، بالرغم من تألقه مع فريقه فى الدورى والكونفدرالية وتميزه فى صناعة الأهداف لزملائه.

وكان مصدر فى اتحاد الكرة أعلن مؤخرا أن واقعة بصق اللاعب على بعض الجماهير فى لقاء الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى، جعلت أجيرى يتراجع عن قرار ضمه.

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وحرم رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى من تمثيل المنتخب فى أمم أفريقيا، بالرغم من اقتناعه باللاعب، إلا أن مركزه يتواجد فيه أكثر من لاعب أبرزهم محمود تريزيجيه ومحمد صلاح.

فيما يعد محمد عواد حارس المرمى المحترف فى الوحدة السعودى ثالث النجوم الذين تلقوا صدمة عدم تواجدهم فى المنتخب فى ظل اختيار أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومحمد الشناوى حارس الأهلى ومحمود عبد الرحيم جنش "الزمالك" ومحمد أبو جبل "سموحة".