مدير الكرة بالإسماعيلي يكشف سبب استبعاد عواد من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، إن تجربة محمد عواد حارس الدراويش المعار للوحدة السعودي، كانت سببا من أسباب استبعاده من المنتخب.

وكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافير أجيري، قائمة من 25 لاعبا لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عواد حارس متميز وكان يتوقع انضمامه المنتخب، ولكن لعبه لفريق الوحدة وعدم استقرار وضع الفريق في المباريات كان سببا رئيسيا من أسباب استبعاده".

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وضم الجهاز الفني للمنتخب 4 حراس، وهم: أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمود جنش حارس الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس سموحة.

وتحدث المنياوي عن اختيار باهر المحمدي مدافع الفريق، مشيرًا إلى أنه لاعب يؤدي في أكثر من مكان، واكتسب ثقة الجهاز الفني وسيكون له دور مؤثر مع المنتخب.

وأعرب المنياوي عن ارتياحه أيضا لاختيار أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب: "أشرفت من قبل على تدريبه عندما كنت مديرًا فنيا للإسماعيلي وهو لاعب ممتاز يستحق اللعب كأساسي مع المنتخب".