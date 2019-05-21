مسؤول المقاولون العرب يُعدد مزايا أحمد علي بعد الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن الجميع كان يثق في انضمام أحمد علي لصفوف المنتخب، كما تحدث عن مميزات اللاعب.

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة مكونة من 36 لاعبًا في إطار التحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر.

وأضاف عادل من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "كنا نثق في انضمام أحمد علي لصفوف المنتخب، اللاعب يستحق العودة وذلك عطفًا على ما يقدمه رفقة ذئاب الجبل."

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ويحتل أحمد علي صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 18 هدفًا وهو ما جعله يحجز لنفسه مكانًا بارزًا بين هدافي دوريات شمال إفريقيا.

وأكمل عادل: "أحمد علي قادر على قيادة هجوم المنتخب في أمم إفريقيا، لديه خبرات كبيرة وقدرات كفيلة بأن تجعله مهاجمًا للفراعنة."

وعن مميزات علي قال: "يمكنه أن يُسجل هدف في أي وقت وتحت أي ضغط، لقد ظهر ذلك في أكثر من مباراة في الدوري."

واختتم: "سيكون هناك مكافأة من النادي للاعب بعد الانضمام لقائمة المنتخب."