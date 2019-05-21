قائمة كان 2019.. الغياب الأول لفتحي عن كأس الأمم منذ 15 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وضم أجيري 25 لاعبا بالقائمة الأولية التي ستنضم في معسكر مغلق يوم 6 يونيو لخوض وديتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة.

ولم يضم الجهاز الفني عددًا من اللاعبين جاء أبرزهم أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، لأول مرة منذ 15 عاما.

فتحي خاض كأس الأمم الإفريقية 4 مرات أعوام 2004 في تونس، و2006 في مصر، و2008 في غانا، و2010 في أنجولا، و2017 في الجابون، فيما غابت مصر عن المشاركة في بطولات 2012، و2013، و2015، لتعد تلك أول بطولة يغيب عنها الجوكر منذ انضمامه لصفوف المنتخب الأول.

وخاض فتحي هذا الموسم 13 مباراة مع النادي الأهلي ببطولة الدوري، صنع خلالهم هدفين، وكذلك شارك في مباراتين بدوري الأبطال صنع خلالهم هدفا.

وغاب فتحي عن المشاركة مع النادي الأهلي طوال أشهر ديسمبر، ويناير، وفبراير بسبب الإصابة.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري بالأسبوع الـ27 للدوري، يوم 2 إبريل أول عودة لفتحي للمشاركة أساسيا في المباريات، ليخوض 8 مباريات أمام الاتحاد، والمقاصة، وبيراميدز، والمصري، والجيش، والنجوم، وسموحة، وإنبي.

ويبلغ عدد المباريات الدولية لأحمد فتحي صاحب الـ34 عاما، 129 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف.

وكان أول انضمام لفتحي للمنتخب الأول بمباراة الإمارات الودية في ديسمبر 2002، وعمره 18 عاما، وكان وقتها أيضا لاعبا بمنتخب الشباب تحت قيادة حسن شحاته.

بطولة 2004

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فتحي شارك في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس 2004، تحت قيادة محسن صالح المدير الفني للمنتخب وقتها، والتي ودعها الفراعنة من دور المجموعات.

ولعب فتحي 19 دقيقة أمام زيمبابوي، ثم خاض مباراتي الجزائر والكاميرون كاملة.

بطولة 2006

وفي بطولة 2006 التي أقيمت في مصر، خاض فتحي مباراتين فقط، أمام المغرب بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث شارك لمدة 49 دقيقة، و99 دقيقة لعب خلالهم بمباراة كوت ديفوار بنهائي البطولة والتي امتدت حتى ضربات الترجيح، وشارك وقتها الجوكر بدلا من وائل جمعة في مركز المساك.

بطولة 2008

كان فتحي أحد الأعمدة الرئيسية لحسن شحاته في البطولة، حيث شارك في المباريات الـ6 للمنتخب كاملة، واستطاع تسجيل هدف الافتتاح بمباراة كوت ديفوار بنصف النهائي، والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية مقابل هدف.

بطولة 2010

استمر فتحي في المشاركة أساسيا للبطولة الثانية على التوالي، حيث لعب 5 مباريات أساسيا، فيما بقي بديلا لاحمد المحمدي في مباراة بنين الأخيرة بدور المجموعات، حيث كان قد حسم الفراعنة التأهل قبلها.

بطولة 2017

بدأ فتحي البطولة كقائد بمباراة مالي قبل أن يحل عصام الحضري بدلا من أحمد الشناوي المصاب، ليحصل على شارة القيادة منه.

ولعب فتحي مباريات البطولة الـ6 كاملة، وبينهم مباراة بوركينا فاسو في نصف النهائي التي امتدت لوقت إضافي حتى ضربات الترجيح.