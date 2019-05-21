أول تعليق من محمد عواد على استبعاده من قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

علق محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، على خبر استبعاده من قائمة المنتخب الوطني النهائية لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.



وضم خافيير أجيري 25 لاعبا في القائمة النهائية للمنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس الأمم (لمزيد من التفاصيل طالع هنا).



وشهدت القائمة استبعاد عواد، وضم 4 حراس آخرين، هم أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمود عبد الرحيم"جنش".

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واكتفى عواد بوضع إشارات ضاحكة مع إشارة التصفيق على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب.

ويدخل المنتخب في معسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة.



يذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.