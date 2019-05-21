مصدر بالمنتخب يتحدث عن استبعاد عواد من قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
قال مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، إن اختيار حراس المرمى جاء وفقًا لرؤية فنية، مضيفًا أن الرباعي هو الأفضل في مصر، وأن استبعاد محمد عواد ليس له علاقة بما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المكسيكي خافيير أجيري قد أعلن عن القائمة الأولية التي تستعد لخوض المعسكر الأخير تحضيرًا لبطولة أمم إفريقيا، وعرفت هذه القائمة تواجد أربعة حراس مرمى وهم أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش" بالإضافة محمد أبو جبل وسط غياب لمحمد عواد حارس الإسماعيلي والذي أنهى إعارته مع الوحدة السعودي.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني لم يتأثر بالسوشيال ميديا عند اختيار الحراس، مشددًا أن المتواجدين حاليًا هم أفضل 4 حراس في مصر.
وعن استبعاد محمد عواد قال المصدر: "كما ذكرت هو لأسباب فنية، وليس له علاقة بما يكتبه الحارس على مواقع التواصل الاجتماعي."
ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين يومي 13 و 16 يونيو أمام تنزانيا وغينيا على الترتيب.
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