أول تعليق من عمر جابر على ضمه لقائمة المنتخب استعدادا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أعرب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز عن سعادته لضمه لقائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، مشيراً إلى أن لاعبو المنتخب يسعون لحصد لقب البطولة.



وأعلن خافيير أجيري عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعباً استعدادا لكأس الأمم (لمزيد من التفاصيل طالع هنا).



وقال عمر جابر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "لم أعلم انضمامي سوى منكم وهذا أفضل خبر سمعته في هذه الأيام، لم أكن أعرف أنني موجود أم لا، كنت أؤدي فقط في كل المباريات من أجل فريقي ومن ثم الانضمام للمنتخب وهذا ماحدث".

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وأضاف: "الأمور في المنتخب مختلفة نكون جميعا على قلب رجل واحد، ونعلم وندرك أن البطولة ستكون فاصلة في تاريخ الجيل الحالي، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد اللقب وإسعاد المصريين، وسنستغل عامل الأرض والجمهور".



وبسؤاله عن المركز الذي يفضل اللعب فيه: "ناحية اليمين لكنني أجيد ناحية اليسار والوسط، ونحن أدوات في يد المدرب يضعنا في أي مكان وعلينا التنفيذ".



واختتم جابر بالحديث عن اختيارات أجيري للقائمة: "الاختيارات تكون في يد الجهاز الفني وهو يعلم مدى احتياجاته، ولا يوجد مدرب يبحث عن الهزيمة لنفسه، لذلك ينتقي الأدوات التي تساعد على نجاحه".



يذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.