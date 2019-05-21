مفاجآت في القائمة الرسمية لمنتخب مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط: أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. وضم أجيري 25 لاعبا في القائمة النهائية لمعسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى:أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوى (الأهلى) - محمد أبوجبل (سموحة) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) Advertisements الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) -أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد أبوالفتوح (سموحة) الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) وسط الهجوم: وليد سليمان (الأهلى) - عبدالله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى)- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب)- مروان محسن (الأهلى)- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

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