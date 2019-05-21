الحجي ضيوف يُرشح مصر للفوز ببطولة إفريقيا ويكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال الحجي ضيوف اللاعب السابق في صفوف ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، إن المنتخب المصري يفوز ببطولة أمم إفريقيا عندما تنظم الحدث.
وتتأهب إفريقيا لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية والتي سَتقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
وقال ضيوف من خلال تصريحات نقلها موقع سبورتس 247 : "لا يُمكن أن أقول من المنتخب الذي سيفوز ببطولة أمم إفريقيا، لكن عندما تُنظم مصر البطولة فإن منتخبها يُحقق اللقب."
وأضاف: "سيكون هناك العديد من المنتخبات الكبيرة، نيجيريا يُمكنها الفوز بالبطولة شأنها شأن أي منتخب أخر، الأمر سيكون صعب."
وكانت قرعة أمم إفريقيا قد أوقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة أوغندا، والكونغو الديموقراطية بالإضافة إلى زيمبابوي.
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