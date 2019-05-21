مباريات اليوم.. 5 مواجهات محلية بالأسبوع قبل الأخير للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تقام اليوم مباريات الأسبوع الـ33 وقبل الأخير من مسابقة الدوري الممتاز بـ5 لقاءات. المصري - الإنتاج الحربي إنبي - مصر المقاصة وادي دجلة - حرس الحدود طلائع الجيش - الاتحاد السكندري Advertisements سموحة - بتروجيت وتقام كافة المباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناتي اون سبورت، والنيل للرياضة. كما تقام مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا: ذوب آهن اصفهان الإيراني - النصر السعودي 8 مساءً الوصل الإماراتي - الزوراء العراقي 8 مساءً الاتحاد السعودي - الوحدة الإماراتي 9 مساءً

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