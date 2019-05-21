صحافي اسباني: والد مبابي يتحدى نيمار

أكد اداردو ايندا الصحافي الاسباني الشهير أن ريال مدريد عقد جلسة مع والد اللاعب الفرنسي الدولي كيليان مبابي.
خوسيه انخيل سانشيز اليد اليمنى لفلورنتينو بيريز ومدير عام ريال مدريد عقد جلسة مع والد مبابي لوضع خطة انتقاله لصفوف النادي الأبيض الإسباني.
وتابع الصحافي أن نيمار هو الآخر طالب الجلوس مع سانشيز للمطالبة بنقله الى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.
ويأمل ريال مدريد في قبول باريس سان جيرمان بفكرة عودة مبابي أو نيمار لملعب سانتياغو بيرنابيو.
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