نيمار يفضل ريهانا على مبابي

ذكرت تقارير صحافية فرنسية أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان غاضب من تجاهل البرازيلي نيمار الحضور لحفل أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.
تواجد مبابي للتويج كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأفضل لاعب شاب بينما كان نيمار برفقة الفنانة الشهيرة ريهانا.
ونشر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، صورة على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” برفقة المغنية ريهانا، التي تتواجد في العاصمة باريس تحضيرا لإطلاق مجموعة من الأزياء الفاخرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعلق نيمار على الصورة بالقول: “ملكة وامرأة قوية”، في إشارة إلى ريهانا.
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