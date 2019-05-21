كيف استقبل باريس سان جيرمان تصريحات مبابي؟

اهتمت اذاعة كادينا كوبيه الإسبانية بتوضيح رد فعل ريال مدريد عقب تصريحات المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي.
وكان مبابي قد لمح لرغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وهو ما فتح الباب لانتقاله إلى صفوف ريال مدريد.
وقال الصحافي الشهير مليشور رويز: “مبابي أراد تحذير باريس سان جيرمان ، وريال مدريد إستقبل تصريح الفرنسي بحذر لأنهم يعلمون أن أي شيء قد يحدث ولكن أيضًا بجزء من الأمل”.
وتابع الصحافي: “التصريح سمح لريال مدريد وفلورنتينو بيريز بالحلم مرة آخرى”.
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